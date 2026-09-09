Mensen aten drie maanden lang elke dag tomatenpuree: dit gebeurde er in hun hersenen

Elke dag een flinke eetlepel tomatenpuree en dat drie maanden lang, dat doet dus kennelijk iets met je brein. Je concentratie zou erdoor verbeteren, net als je geheugen. Ook verandert er iets in de verbindingen tussen hersengebieden.

Aan het Spaanse onderzoek deden 42 gezonde volwassenen van middelbare leeftijd mee. Zij aten drie maanden lang iedere dag 35 gram tomatenpuree. Op cognitieve tests verbeterde hun selectieve aandacht en was een kleine vooruitgang zichtbaar in het associatieve geheugen.

Een mogelijke hoofdrolspeler is lycopeen, het pigment dat tomaten hun rode kleur geeft. Deze krachtige antioxidant kan de bloed-hersenbarrière passeren en mogelijk ontstekingsprocessen in de hersenen verminderen.

"Voor zover wij weten is dit de eerste klinische studie die veranderingen in antioxidant lycopeen koppelt aan veranderingen in de functionele connectiviteit van de hersenen", schrijven de auteurs.

De deelnemers volgden twee voedingsregimes van elk drie maanden: dagelijks tomatenpuree eten en een dieet met weinig lycopeen. Daartussen zat een maand pauze. Tijdens de tomatenperiode steeg de hoeveelheid lycopeen in het bloed flink. Ook was er een toename op de grens van statistische significantie van BDNF, een eiwit dat betrokken is bij hersengroei.

Kleine veranderingen in de hersenen

Hersenscans bij veertien deelnemers wezen ondertussen op mogelijke veranderingen in grote hersennetwerken. Die resultaten zijn een stuk minder hard. De groep was klein, de statistische analyse had onvoldoende kracht en er werd een soepelere statistische drempel gebruikt dan vooraf gepland.

Daar komt bij dat iedereen wist wie tomatenpuree at. Het valt daardoor niet volledig uit te sluiten dat dit invloed had op motivatie of inzet tijdens de cognitieve tests.

"Deze bevindingen leveren bewijs dat tomatenconsumptie de cognitieve functie kan ondersteunen en de hersenconnectiviteit kan beïnvloeden bij gezonde volwassenen van middelbare leeftijd", luidt de conclusie.

Of lycopeen hiervoor verantwoordelijk is, weten we nog niet. Tomaten zitten vol andere antioxidanten en vitamines. Grotere en langere studies moeten uitwijzen of de gevonden veranderingen blijvend en werkelijk betekenisvol zijn.

Interessant voor wie graag kookt: verhitting breekt de celwanden van tomaten af, waardoor lycopeen makkelijker verteerbaar wordt. Gekookte tomaten kunnen daardoor meer beschikbaar lycopeen leveren dan rauwe.