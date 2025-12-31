ECONOMIE
Grote Belgische spoorstaking dreigt in januari

Economie
door anp
woensdag, 31 december 2025 om 15:42
BRUSSEL (ANP/BELGA) - In België dreigt in januari een grote spoorstaking. Vakbonden willen een hele werkweek staken, van maandag 26 tot vrijdag 30 januari, hebben ze woensdag aangekondigd.
Eerder hadden de bonden op een gezamenlijke persconferentie al gedreigd met een volledige actieweek, uit protest tegen hervormingsmaatregelen van de Belgische regering. De datum van die actie is nu naar buiten gebracht.
De impact is nog niet duidelijk. Welke treinen nog wel en niet rijden, is waarschijnlijk pas enkele dagen van tevoren bekend.
Volgens Pierre Lejeune, nationaal voorzitter van ACOD Spoor, willen de bonden vooral protesteren tegen het einde van de zogenoemde vaste benoemingen bij spoorvervoerder NMBS en spoorbeheerder Infrabel vanaf juni 2026. Daardoor zou personeel niet meer bepaalde rechten van ambtenaren genieten, maar alleen nog worden geworven op basis van een contractuele arbeidsovereenkomst. Lejeune vreest dat het personeel hierdoor "essentiële garanties" kwijtraakt.
