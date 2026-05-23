'Grote zorgen' bij Wereldbank over aanhoudende blokkade Hormuz

DEN HAAG (ANP) - De Wereldbank maakt zich "grote zorgen" over de gevolgen van de aanhoudende blokkade van de Straat van Hormuz. "De economische effecten houden aan en ze stapelen zich op", stelt Paschal Donohoe, voormalig Eurogroep-voorzitter en sinds november vorig jaar topbestuurder bij 's werelds grootste instituut voor ontwikkelingshulp.

In een gesprek met het ANP stipt hij aan dat de prijzen van niet alleen brandstoffen, maar ook van voedsel en andere grondstoffen flink zijn gestegen door de versperring van de zeestraat bij Iran. Armere landen, bijvoorbeeld in Afrika ten zuiden van de Sahara, worden hierdoor hard geraakt. Veel producten dreigen er onbetaalbaar te worden voor de gewone burger. Tientallen miljoenen mensen dreigen zo in de knel te komen.

"Onze inflatieanalyse geeft aan dat we dit jaar een prijsstijging van energie en grondstoffen van minstens 20 procent zullen zien. De situatie is dus zeer ernstig", aldus de Ier, die deze week kennismakingsgesprekken had met ministers in Den Haag. "Ik denk dat de ernstigere gevolgen nog in de toekomst liggen."

Waarschuwing

Donohoe waarschuwt dat er ook kans is op voedseltekorten, bijvoorbeeld als boeren door de situatie niet voldoende gewassen kunnen planten. "Wat we nu zien, zijn vooral grote betaalbaarheidsproblemen. En we moeten hard samenwerken met regeringen om te voorkomen dat dit verandert in beschikbaarheidsproblemen."

De Wereldbank heeft, naast adviezen, voor de korte termijn zo'n 22 miljard dollar beschikbaar om ontwikkelingslanden te helpen bij het verzachten van de pijn. Die leningen kunnen worden gebruikt voor gerichte steun aan mensen die in de problemen komen. Welke landen hier precies gebruik van willen maken, kan Donohoe nog niet zeggen. "Zolang de gesprekken nog lopen, vind ik dat niet gepast."

Iranoorlog

Als de Iranoorlog langer aanhoudt, is 22 miljard dollar niet genoeg. Wereldbank-president Ajay Banga zei eerder dat de bank tot 100 miljard dollar aan financiering zou kunnen vrijmaken voor landen die zwaar getroffen zijn door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat is meer dan de 70 miljard dollar die de bank beschikbaar stelde tijdens de coronapandemie.

"Het gaat niet om geld dat direct beschikbaar is, maar om financiering die we over een aantal jaren kunnen genereren", verduidelijkt Donohoe. Daarvoor zou de Wereldbank dan ook in gesprek moeten met aangesloten donorlanden, waaronder Nederland. "Dan zouden we ook beslissingen moeten nemen over het herschikken en herprofileren van projecten en bestaande toezeggingen."