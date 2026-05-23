CBS News: regering-Trump bereidt nieuwe aanvallen op Iran voor

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering bereidt zich voor op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran, melden bronnen aan CBS News. Er is nog geen definitief besluit genomen, benadrukken de bronnen. Vrijdag meldde nieuwssite Al Arabiya nog dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is.

CBS News heeft verder geen informatie over waar of wanneer de aanvallen eventueel plaats zouden kunnen vinden. De nieuwszender verwijst ook naar de mededeling van de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag dat hij niet bij de bruiloft van zijn zoon zal zijn door "overheidszaken". Trump schreef dat het "belangrijk is in Washington te blijven, om tijdens deze belangrijke tijd in het Witte Huis te zijn".

De Pakistaanse topmilitair Asim Munir, die optreedt als bemiddelaar in de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran, vertrok vrijdag naar Teheran. Wall Street reageerde daar optimistisch op, in de hoop dat het fragiele staakt-het-vuren mogelijk wordt omgezet in blijvende vrede.