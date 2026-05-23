Verstappen zesde in kwalificatie GP Canada, pole voor Russell

MONTREAL (ANP) - Max Verstappen is in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Canada als zesde geëindigd. Mercedes-coureur George Russell veroverde poleposition op het circuit Gilles Villeneuve in Montreal, na eerder op de dag ook al de sprintrace te hebben gewonnen. De Brit was met 1.12,578 nipt sneller dan teamgenoot en WK-leider Kimi Antonelli, die op zijn beurt weer net wereldkampioen Lando Norris achter zich hield.

Verstappen klaagde na zijn zevende plaatsen in de sprintrace en de kwalificatie daarvoor al over zijn Red Bull. De 28-jarige Nederlander hoopte dat dit voor de 'echte' kwalificatie verholpen zou zijn. In de vorige GP, drie weken geleden in Miami, eindigde Verstappen in de kwalificatie verrassend als tweede. De viervoudig wereldkampioen kent een moeilijk seizoen en staat slechts zevende in de WK-stand.

De hoofdrace begint zondag om 22.00 uur Nederlandse tijd.

Verstappen was vol vraagtekens na zijn kwalificatie. "We waren sneller op de rechte stukken, maar we verloren meer in de bochten. Ik weet niet of we alles goed deden. Ik vroeg dat wel aan het team, maar ik hoorde niks terug. Dan denk ik dat ze het zelf ook wel niet zullen weten. Het is allemaal een beetje raar. Ze wilden wat proberen met mijn auto, maar het is duidelijk dat dat niet werkte", reageerde de Limburger bij Viaplay.