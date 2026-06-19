Gunstig voorjaarsweer stuwt inkomsten bouwketen Hornbach

HOUTEN (ANP) - Bouwmarktketen Hornbach heeft in het eerste kwartaal van zijn boekjaar geprofiteerd van goed voorjaarsweer. Door gunstig weer klusten meer mensen in en om het huis. De in Europa actieve doe-het-zelfketen zag de omzet en winst stijgen.

Hornbach heeft 177 bouwmarkten wereldwijd, waarvan negentien vestigingen in Nederland. De totale omzet steeg met bijna 5 procent tot 2 miljard euro in de periode van 1 maart tot en met eind mei. Op de Duitse thuismarkt ging het om een groei van bijna 1 procent tot 870 miljoen euro. In de andere Europese landen waar de bouwmarkt actief is, steeg de omzet met bijna 8 procent tot 941 miljoen euro.

Ook in Nederland droeg het voorjaarsweer bij aan de prestaties van de bouwmarkt, stelt algemeen directeur Evert de Goede van Hornbach Nederland. Het marktaandeel in Nederland steeg naar 30,4 procent, meldt de bouwmarkt. De opening van een nieuwe winkel in Beuningen staat gepland in het tweede kwartaal.