FNV: dit weekend opnieuw winkels Gall & Gall dicht door staking

UTRECHT (ANP) - Mensen die dit weekend een fles drank willen kopen voor de volgende WK-wedstrijd van Nederland of voor Vaderdag moeten goed kijken waar ze dit doen. Tientallen winkels van slijterijketen Gall & Gall blijven dit weekend dicht omdat medewerkers gaan staken, kondigt FNV aan. Vorige maand deden werknemers dit ook al twee keer, toen bleven volgens de vakbond ook tientallen winkels gesloten.

Het personeel legt het werk zaterdag en zondag neer om een betere cao af te dwingen bij moederbedrijf Ahold Delhaize. Werknemers zijn volgens FNV niet blij met het voorstel van hun werkgever om de zondagstoeslag te halveren en willen meer loonsverhoging dan het concern biedt.

Bij Gall & Gall werken volgens FNV ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen in Nederland.

Gall & Gall is niet de enige winkelketen waar zondag wordt gestaakt. FNV kondigde donderdag ook een werkonderbreking bij drogisterijketens Kruidvat en Etos aan voor een betere cao. Die laatste is ook in handen van Ahold Delhaize.