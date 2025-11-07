ECONOMIE
Gunvor ziet af van aankoop buitenlandse bezittingen Lukoil

Economie
door anp
vrijdag, 07 november 2025 om 6:26
anp071125057 1
GENÈVE (ANP/RTR) - De Zwitserse grondstoffenhandelaar Gunvor ziet ervan af om buitenlandse bezittingen van de Russische olieproducent Lukoil te kopen, nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën zich op X tegen de deal had verzet.
Lukoil probeert aandelen te verkopen, omdat de Verenigde Staten sancties hebben opgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne en Gunvor deed vorige week een bod.
Op X zei het Amerikaanse ministerie van Financiën dat president Donald Trump er helder over is geweest dat "de oorlog onmiddellijk moet stoppen". Zolang de Russische president Vladimir Poetin doorgaat met het "zinloze doden", krijgt de "marionet van het Kremlin, Gunvor, nooit een vergunning om te opereren en winst te maken", aldus het ministerie.
