Doden door tyfoon Kalmaegi in Vietnam

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 november 2025 om 6:20
HANOI (ANP/AFP/RTR) - Tyfoon Kalmaegi heeft donderdag in Vietnam zeker vijf levens geëist toen hij bij de centrale kust aan land kwam, zo maakte het Vietnamese ministerie van Milieu bekend. Zeven mensen raakten gewond.
Door de tyfoon raakten bomen ontworteld en werden huizen beschadigd. De stroom viel in veel plaatsen uit. Het ergst was de situatie in de provincies Quang Ngai, Gia Lai en Dak Lak. Autoriteiten waarschuwden voor hevige regenval en het risico van overstromingen.
Op de Filipijnen waren door Kalmaegi al ten minste 188 mensen om het leven gekomen. 96 mensen raakten gewond. Er worden nog 135 mensen vermist.
Kalmaegi is de dertiende tyfoon die zich dit jaar boven de Zuid-Chinese Zee ontwikkelde. Volgens de Filipijnse luchtvaartautoriteit is er een veertiende in aantocht, Fung-wong, die naar verwachting zondagavond op de Filipijnen aan land komt en zich gaat ontwikkelen tot een supertyfoon.
