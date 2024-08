Hackers hadden toegang tot computersysteem supermarktketen Boni

NIJKERK (ANP) - Hackers hebben toegang gekregen tot een deel van het computersysteem van supermarktketen Boni. Dat bevestigt het bedrijf na eerdere berichtgeving door vakwebsite Distrifood. Een woordvoerder wil verder niet kwijt of de cybercriminelen data hebben buitgemaakt.

Cyberbedrijf HackManac meldde vorige week als eerste over de hack. Volgens die onderneming hebben de hackers 16 gigabyte aan data gestolen, waaronder financiële gegevens, persoonsgegevens en interne bedrijfsbestanden. Ransomwaregroep Akira zou verantwoordelijk zijn voor de cyberaanval.

Verschillende veiligheidsorganisaties, waaronder de FBI en Europol, hebben in april gewaarschuwd voor Akira. Op dat moment had de groep sinds maart vorig jaar ruim 250 organisaties en bedrijven aangevallen in Noord-Amerika, Europa en Australië. Om de daarbij buitgemaakte data terug te geven, had Akira ongeveer 42 miljoen dollar geëist. Slachtoffers moeten het losgeld betalen in bitcoin.

Boni heeft inmiddels maatregelen genomen om te voorkomen dat een dergelijke cyberaanval nog een keer kan plaatsvinden.