Handbak verdwijnt langzaam uit het Nederlandse wagenpark

AMSTERDAM (ANP) - Bijna de helft van alle auto's in Nederland is inmiddels een automaat, een verdubbeling vergeleken met bijna tien jaar geleden. Die verschuiving komt vooral door de sterke opmars van elektrische en hybride auto's. Deze auto's zijn standaard uitgerust met een automatisch versnellingssysteem.

Volgens RDC, het databedrijf dat de voertuigregistraties bijhoudt, is inmiddels 42 procent van alle auto's een automaat. In 2017 was dit nog 21 procent. "Het handgeschakelde tijdperk, decennialang de standaard op Nederlandse wegen, loopt zichtbaar op zijn einde", stelt het mobiliteitsdatabedrijf.

Toch rijdt de meerderheid van de Nederlanders nog handgeschakeld. Vooral mensen met een benzineauto schakelen liever zelf, blijkt ook nog uit de nieuwverkopen van dit jaar. Tot nu toe dit jaar had 63 procent van de nieuw verkochte benzineauto's een handgeschakelde versnellingsbak.

'Onvermijdelijke opmars'

"De opmars van de automaat is onvermijdelijk: hybride en elektrische auto's worden uitsluitend met automaat geleverd, terwijl comfort en brandstofefficiëntie steeds zwaarder wegen. Fabrikanten ontwikkelen nauwelijks nog handgeschakelde modellen", zegt Mirjam van der Esch, manager bij RDC.

Vooral 65-plussers willen niet meer zelf schakelen. Jongeren willen ook wel een automaat, maar kopen toch vaker een goedkopere handgeschakelde tweedehands. Van bijna 380.000 van de in totaal bijna 10 miljoen geregistreerde voertuigen is het bij RDC onbekend welk type auto dit is. Volgens het databedrijf zal de handgeschakelde auto niet volledig van de Nederlandse wegen verdwijnen, maar wel langzaam een minderheid worden.