ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doden en gewonden bij Russische en Oekraïense luchtaanvallen

Samenleving
door anp
maandag, 27 juli 2026 om 5:28
anp270726026 1
ROSTOV-ON-DON (ANP) - Bij een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov-on-Don zijn in de nacht van zondag op maandag twee doden gevallen. Dat zegt gouverneur Yuri Slyusar in een bericht op Telegram.
De dodelijke slachtoffers waren een stel. Vijf anderen raakten gewond, van wie twee in kritieke toestand verkeren. Volgens Slyusar ontstond er op meerdere locaties brand door vallende brokstukken van drones.
Eerder vielen ook al twaalf gewonden, onder wie twee kinderen, bij een Oekraïense droneaanval op de stad Belgorod, vlak bij de grens met Oekraïne.
In de Oekraïense regio Sumy raakten vijf mensen gewond bij een Russische luchtaanval, aldus gouverneur Oleh Hryhorov op Telegram.
loading

POPULAIR NIEUWS

download

Autobahn-boete voor te brede auto: 17 populaire modellen passen niet meer op de linkerbaan

ANP-564225960

Spanje roept noodtoestand uit. Wat betekent dat voor jouw reis en je verzekering?

generated-image (1)

Met pensioen op je 60e: hoeveel spaargeld heb je dan nodig?

ANP-476016020

Het water uit de Alpen droogt op: waarom de Rijn Nederland niet meer redt in een hete zomer

ANP-557850437

Slim vastzetten vóór de winter: zo bespaar je €150–€250 per jaar op je energierekening

shutterstock_1939944235

Brood invriezen: 8 fouten die je beter niet maakt

Loading