Waarom de prijs van laden in je vakantieland zo uiteenloopt

Als je met je elektrische auto op vakantie wilt dit jaar, moet je je beter voorbereiden dan je altijd deed met je benzineauto.

Laadprijzen zijn nergens in Europa zo gestandaardiseerd als benzineprijzen; ieder land, iedere aanbieder en zelfs iedere paal mag zijn eigen tarief rekenen. Publieke laadpalen rekenen gemiddeld tussen 0,30 en 0,80 euro per kWh, snelladers langs de snelweg zitten vaak tussen 0,40 en 0,90 euro per kWh. Daarbovenop komen soms starttarieven, minutenprijzen en parkeerkosten, waardoor een ogenschijnlijk goedkope kWh ineens een dure laadbeurt wordt.

Een voorbeeld: in Nederland kost snelladen gemiddeld rond de 0,62 euro per kWh, terwijl je thuis al gauw voor zo’n 0,28–0,30 euro per kWh laadt. Wie vooral op vakantie laadt aan snelladers, ziet de stroomrekening dus gemakkelijk verdubbelen vergeleken met een jaar lang thuisladen.

Zoveel kost een kWh in populaire vakantielanden

Onderstaande tabel laat de gemiddelde snellaadprijs in tien veelgekozen vakantielanden zien. Het gaat om snelladen langs de route; reguliere publieke palen zijn meestal iets goedkoper, thuisladen op de camping of bij je accommodatie vaak nog weer lager.

Land Gem. prijs snelladen per kWh Denemarken € 0,45 per kWh Frankrijk € 0,49 per kWh Spanje € 0,52 per kWh Zwitserland € 0,59 per kWh België € 0,61 per kWh Kroatië € 0,61 per kWh Nederland € 0,62 per kWh Italië € 0,62 per kWh Oostenrijk € 0,62 per kWh Duitsland € 0,67 per kWh Bron: Pricewise

Denemarken is van deze populaire bestemmingen het goedkoopst om te snelladen, Duitsland het duurst. Het verschil tussen beide landen bedraagt 22 cent per kWh, wat bij een gemiddelde vakantieafstand flink aantikt.

In dit land betaal je bijna de helft meer

De kop vraagt om een land waar je bijna de helft meer betaalt dan in een ander populair vakantieland. Wie de tabel bekijkt, ziet dat Duitsland met 0,67 euro per kWh ver boven Denemarken (0,45 euro) uitsteekt. Dat is ongeveer 49 procent hoger: op elke kWh betaal je in Duitsland dus bijna de helft meer dan in het goedkoopste populaire vakantieland.

Voor een voorbeeldrit: een retour Utrecht–Ardèche in Frankrijk kost aan snelladen ongeveer 225 euro, uitgaande van een gemiddelde EV en alleen snelladen. Rijd je in plaats daarvan naar het Gardameer in Italië, dan loopt dat op tot zo’n 288 euro aan stroom, ruim 25 procent meer voor praktisch dezelfde afstand. Kies je bovendien voor duurdere trajecten of laadstations in Oostenrijk of Zwitserland langs je route, dan kunnen individuele laadbeurten boven 1 euro per kWh uitstijgen.

Zó reken je je echte vakantiekosten uit

Wie wil weten wat elektrisch rijden in het vakantieland werkelijk kost, kan grofweg zo rekenen: neem het verbruik van je auto (bijvoorbeeld 17 kWh per 100 km) en vermenigvuldig dit met de gemiddelde laadprijs in het land. In Denemarken (0,45 euro per kWh) kom je dan op circa 7,70 euro per 100 km; in Duitsland (0,67 euro per kWh) betaal je rond de 11,40 euro per 100 km voor dezelfde afstand.

Over een heen-en-weertje van 2.000 km scheelt dat al snel zo’n 74 euro puur aan laadkosten. Laad je tussendoor ook nog bij extreem dure palen (met minutenprijzen of hoge parkeertarieven), dan kan één ongelukkige laadbeurt oplopen tot honderden euro’s.

Praktische tips

Wie met een elektrische auto op vakantie gaat, bespaart het meest door zoveel mogelijk thuis of op de bestemming langzaam te laden tegen het lokale stroomtarief. Snelladen langs de snelweg is vooral handig voor tijdwinst, maar nergens de goedkoopste optie. Adviseer lezers verder om vóór vertrek de laadtarieven in hun vakantieland te checken, een laadpas te kiezen met transparante prijzen en de auto niet onnodig lang aan dure palen te laten staan.

Een concrete insteek voor je blog: reken voor één of twee voorbeeldroutes (bijvoorbeeld Nederland–Denemarken en Nederland–Duitsland) de totale laadkosten uit bij verschillende laadstrategieën (alleen snelladen, mix met publieke palen, zoveel mogelijk thuisladen). Dat maakt het prijsverschil tussen landen én tussen laadvormen direct voelbaar voor je lezers.