Handelschef EU noemt deal met VS beter dan handelsoorlog

BRUSSEL (ANP) - Handelschef van de Europese Commissie Maroš Šefčovič is er "honderd procent zeker van" dat de handelsdeal die nu gesloten is met de Verenigde Staten beter is dan een handelsoorlog. Daarmee reageerde hij in een persconferentie op de kritische geluiden vanuit sommige EU-lidstaten op de 15 procent wederkerige importtarieven.

"Dit is de beste deal die we hadden kunnen sluiten onder heel lastige omstandigheden", zei Šefčovič. Volgens hem wilden de VS zondagmiddag nog vasthouden aan het invoeren van 30 procent importtarieven. Dat zou volgens Šefčovič de handel tussen EU en de VS effectief hebben "stopgezet".

Met deze deal is voorkomen dat er honderdduizenden en "misschien wel miljoenen" banen verloren zijn gegaan, zei de handelschef. Bovendien is de EU nu in de positie om verder te onderhandelen over andere zaken dan alleen handel, voorziet hij. "Zoals veiligheid en Oekraïne. We hebben nu de mogelijkheid om te discussiëren over gevoelige geopolitieke zaken."