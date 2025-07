Waarom je heel erg moet oppassen met cosmetica bij jonge kinderen

Een beetje parfum achter het oortje van je baby, glitters op de wangetjes of mini-nagellakjes: het ziet er op Instagram misschien schattig uit, maar het is allesbehalve onschuldig. Dat blijkt uit onderzoek van The New York Times.

De huid van baby’s en jonge kinderen is nog volop in ontwikkeling. Hij is tot 30 procent dunner dan die van volwassenen, bevat meer water en minder beschermende oliën. Daardoor dringen stoffen sneller door in het lichaam en is het risico op uitdroging, allergieën en verstoring van het immuunsysteem groter.

Sommige cosmetica bevatten stoffen die bij volwassenen al voor problemen zorgen, laat staan bij kinderen. Zo worden in nagellak en bronzer vaak formaldehyde, tolueen en dibutylftalaat gebruikt. Deze stoffen kunnen het hormoonsysteem verstoren, het zenuwstelsel aantasten of zelfs kankerverwekkend zijn. Zelfs lage blootstelling aan formaldehyde, bijvoorbeeld via luchtvervuiling of meubels, is in verband gebracht met meer longinfecties bij jonge kinderen.

‘Natuurlijk’ is niet altijd veilig

Ook producten die als ‘natuurlijk’ of ‘clean’ verkocht worden, zijn niet altijd veilig. Ze bevatten vaak allergenen zoals propolis (een bijenproduct) of essentiële oliën. Uit een Amerikaans onderzoek bleek dat slechts 6 procent van de zogenaamd ‘natuurlijke’ verzorgingsproducten vrij was van contactallergenen.

Zo moet je uitkijken met zwarte henna. Het wordt vaak gebruikt voor tijdelijke tatoeages, maar kan parafenyleendiamine (PPD) bevatten: een stof die verboden is voor direct gebruik op de huid. PPD kan heftige allergische reacties veroorzaken en verhoogt de kans op ernstige reacties bij later gebruik van haarkleurmiddelen.

De conclusie van experts: jonge kinderen zijn geen mini-volwassenen. Hun huid is kwetsbaarder, hun afweer nog niet volgroeid. Wat onschuldig lijkt, zoals een geurtje of een vrolijk gelakte nagel, kan leiden tot huidproblemen, allergieën of zelfs orgaanschade.

Advies: gebruik zo min mogelijk verzorgingsproducten bij kinderen, zeker in de eerste levensjaren. Houd het simpel en laat hun huid zich in alle rust ontwikkelen.