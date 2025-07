Handelscommissaris EU denkt nog altijd dat deal met VS nabij is

BRUSSEL (ANP) - Eurocommissaris van Handel Maroš Šefčovič denkt nog altijd dat een handelsdeal met de Verenigde Staten nabij is, zei hij voorafgaand aan de bijeenkomst van EU-handelsministers in Brussel. Hij benadrukte dat er vanuit de EU "het gevoel is dat we heel dicht bij een overeenkomst zijn".

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde dit weekend aan dat hij 30 procent importtarieven wil heffen op EU-producten vanaf augustus. Volgens Šefčovič zouden zulke tarieven al het voordeel van handel tussen de VS en de EU opheffen.

Momenteel geldt er een pauze voor verhoogde handelstarieven, zowel vanuit de VS als de EU. Die pauze loopt tot 1 augustus. EU-kopstukken, zoals voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, hebben ondanks de dreiging van de 30 procent gezegd dat ze er graag uit willen komen met de VS. Als dat niet lukt, liggen er tegenmaatregelen klaar, zei Von der Leyen.