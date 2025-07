Zo zie je of de kilometerstand van je auto is teruggedraaid

Bij de aankoop van een tweedehandsauto speelt de kilometerstand een belangrijke rol. Helaas blijkt er nog vaak mee gesjoemeld te worden, ondanks dat dat strafbaar is in Nederland. Een teruggedraaide teller kan de waarde van een auto flink opkrikken. Maar gelukkig zijn er meerdere manieren om te checken of het aantal kilometers klopt.

Bekijk om te beginnen het onderhoudsboekje. Komt de kilometerstand overeen met wat daar is vastgelegd bij eerdere beurten? Ook de RDW en de Autoweek-kentekencheck bieden inzicht in de geregistreerde tellerstanden. Zo zie je snel of er onregelmatigheden zijn.

Importauto’s verdienen extra aandacht. Vooral met wagens uit Duitsland komt dit risico vaker voor. Daar zou zo’n 10 procent van de auto's een aangepaste teller hebben. In België is de Car Pass verplicht bij verkoop. Daarin staat de volledige kilometerhistorie.

Je kunt ook fysiek bewijs zoeken. Een versleten rempedaal, doorgezakte bestuurdersstoel of een flink afgesleten stuur kunnen duiden op een hogere gebruiksintensiteit dan de teller doet vermoeden. Zelfs de speling in het scharnier van de bestuurdersdeur kan iets verraden over het werkelijke gebruik.

Bij analoge tellers kun je letten op scheve cijfers, een teken dat er met het mechaniek is geknoeid. Digitale tellers zijn kwetsbaar voor manipulatie via de OBD-poort van de auto.

Een slimme extra stap is het laten uitlezen van de autosleutels bij een dealer. Die slaan vaak de kilometerstand op en worden door fraudeurs nogal eens over het hoofd gezien.

Twijfel je nog steeds? Dan is een aankoopkeuring een verstandige investering. En bedenk: een auto met veel kilometers is niet per definitie een slechte koop. Sommige modellen zijn gebouwd om lang mee te gaan.