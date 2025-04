Handelsexpert EU: VS willen ons uit elkaar spelen

De Verenigde Staten willen de EU uit elkaar spelen met hun waarschuwing om niet met tegenmaatregelen te komen tegen de nieuw aangekondigde handelstarieven. Dat zei Bernd Lange, voorzitter van de handelscommissie van het Europees Parlement, donderdagochtend tijdens een persconferentie.

De Amerikaanse minister Scott Bessent (Financiën) waarschuwde de importtarieven van 20 procent niet te vergelden. Lange ziet dat als dreigende taal om lidstaten mogelijk ervan te overtuigen EU-tegenmaatregelen niet te steunen. "Alle 27 lidstaten voelen de effecten van deze sancties", aldus Lange, die daarmee een gezamenlijke EU-reactie het meest logische besluit vindt.

De EU heeft al aangegeven met tegenmaatregelen te komen, al is nog onduidelijk wat deze zullen zijn.

In gesprek blijven

De sociaaldemocraat gaat volgende week naar Washington om te proberen opnieuw in gesprek te gaan met het ministerie van Handel. Pogingen tot gesprekken waren tot dusver "een zooitje" en "niet constructief". Desondanks wil Lange blijven proberen in gesprek te gaan, ook met het Amerikaanse Congres en Huis van Afgevaardigden.

De centrumrechtse Europese Volkspartij (EVP), de grootste partij in het Europees Parlement, benadrukte donderdagochtend ook het belang van een gezamenlijke EU-reactie. Een EVP-Europarlementariër noemde de VS wel een "nauwe bondgenoot die ons aan het pesten is".