Handelsoverleg tussen VS en China wordt mogelijk nachtwerk

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China gaan mogelijk nog tot diep in de nacht door, heeft een medewerker van het Amerikaanse ministerie van Financiën gezegd. Vertegenwoordigers van de economische grootmachten overleggen al sinds maandag over een oplossing voor het handelsconflict. Inmiddels zouden ze toe zijn aan het uitwerken van technische details.

Af en toe is er wel pauze. Leden van de Chinese delegatie verlieten aan het eind van de middag de vergaderruimte in Londen. Naar verwachting gaan de gesprekken later op de avond verder.

Washington beschuldigde Beijing er eerder van export van zeldzame aardmetalen te blokkeren. Dat zijn belangrijke grondstoffen voor onder meer defensiematerieel, computers en telefoons. Kevin Hassett, economisch adviseur van het Witte Huis, zei maandag al dat de VS bereid waren exportcontroles op sommige halfgeleiders op te heffen. In ruil daarvoor willen de VS snellere levering van onder meer zeldzame aardmetalen door China.