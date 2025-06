Californië vraagt rechter om inzet troepen in LA te blokkeren

LOS ANGELES (ANP/BLOOMBERG) - Californië heeft een federale rechter gevraagd om de inzet van de Nationale Garde en mariniers in Los Angeles onmiddellijk te blokkeren. De federale regering van Trump besloot de Nationale Garde en de mariniers naar LA te sturen om protesten tegen het immigratiebeleid de kop in te drukken.

Maandag klaagde Californië de regering al aan omdat deze de troepen besloot in te zetten zonder overleg met gouverneur Gavin Newsom.

Demonstranten in LA botsen al dagen met de politie. Trump omschrijft de protesten als een gewelddadige bezetting en beweert dat de inzet van militaire troepen daarom nodig is. In een post op Truth Social schreef Trump dat LA "tot de grond zou afbranden" als hij de troepen niet zou inzetten. Newsom en de burgemeester van LA Karen Bass benadrukken dat de protesten grotendeels vreedzaam zijn verlopen.

De protesten in de stad begonnen na een reeks invallen van de immigratiedienst ICE in de stad, als onderdeel van Trumps strenge immigratiebeleid.