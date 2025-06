Kabinet wil asiel voor Syriërs een stuk moeilijker maken

DEN HAAG (ANP) - Syriërs in een lopende asielprocedure of die zich nieuw in Nederland melden, krijgen te maken met een strengere beoordeling. De veiligheidssituatie is sinds de val van het regime-Assad zo verbeterd, dat niet meer zonder meer wordt aangenomen dat zij bij terugkeer gevaar zouden lopen, schrijft waarnemend asielminister David van Weel (VVD) aan de Tweede Kamer.

Syriërs zullen voortaan moeten aantonen dat zij individueel gevaar lopen, bijvoorbeeld door hun seksuele geaardheid of doordat zij tot een religieuze minderheid behoren. Het is volgens de demissionaire bewindsman nog te vroeg om over te gaan tot herbeoordeling van Syriërs die al een verblijfsvergunning hebben. De verbetering is daarvoor nog "niet voldoende bestendig".

Het strenger beoordelen en zelfs terugsturen van Syriërs was een vurige wens van Van Weels voorganger Marjolein Faber van de PVV. Maar de situatie in het land was daarvoor lange tijd te onzeker. Faber trad vorige week af nadat haar partij zich had teruggetrokken uit de coalitie.