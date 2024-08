Harris wil vennootschapsbelasting VS verhogen tot 28 procent

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris, de Democratische presidentskandidaat in november, wil de vennootschapsbelasting in de Verenigde Staten verhogen naar 28 procent als zij op 5 november haar Republikeinse rivaal Donald Trump verslaat. Dat meldt haar verkiezingscampagne.

Sinds 1 januari 2018 geldt in de VS een vast vennootschapsbelastingtarief van 21 procent, na de invoering van de Tax Cuts and Jobs Act van 2017, toen Trump nog president was. Daarvoor was het tarief nog 35 procent.

Harris' campagnewoordvoerder James Singer zei dat de stap onderdeel is van "een fiscaal verantwoorde manier om geld terug te stoppen in de zakken van werkende mensen en ervoor te zorgen dat miljardairs en grote bedrijven hun eerlijke deel betalen".

In een toespraak over economisch beleid vorige week schetste Harris voorstellen om de belastingen voor de meeste Amerikanen te verlagen, "woekerprijzen" door supermarkten te verbieden en meer betaalbare woningen te bouwen. De voorstellen passen in de "opportunity economy" die ze van plan is na te streven als ze president wordt.