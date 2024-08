Wall Street zet aandelenrally door

NEW YORK (ANP) - Wall Street had de opgaande lijn maandag weer te pakken, na het stevige koersherstel van vorige week. De beurshandel kreeg opnieuw steun van de verwachting dat de Federal Reserve de rente in de Verenigde Staten volgende maand verlaagt. Vooral technologiebedrijven zoals Nvidia (plus 4,4 procent) en Advanced Micro Devices (AMD), met een 4,5 procent hogere koers, waren gewild.

Beleggers reageerden positief op een grote overname door AMD van het niet-beursgenoteerde bedrijf ZT Systems uit New Jersey, voor 4,9 miljard dollar. ZT Systems maakt servers voor grote databedrijven, die miljarden investeren in nieuwe toepassingen voor kunstmatige intelligentie (AI). De overname zal "onze datacenter-AI-systemen aanzienlijk versterken", zei AMD-topvrouw Lisa Su.

De Dow-Jonesindex eindigde met een winst van 0,6 procent op 40.896,53 punten. De breder samengestelde S&P 500-index won 1 procent op 5608,25 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 1,4 procent tot 17.876,77 punten.

Koersdaling Estée Lauder

De New Yorkse beurzen beleefden vorige week de beste week van dit jaar. De stemming werd gesteund door meevallende cijfers uit de VS over de inflatie, de arbeidsmarkt en de winkelverkopen. Die versterkten de verwachting dat de Fed de rente volgende maand gaat terugschroeven. Beleggers kijken dan ook uit naar de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole, waar de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell vrijdag een toespraak houdt.

Estée Lauder verloor 2,2 procent. Het cosmeticabedrijf maakte de cijfers over het afgelopen boekjaar bekend en gaf daarbij een tegenvallende omzetverwachting af voor het huidige jaar. Het bedrijf achter merken als The Ordinary en Clinique, dat eerder aankondigde duizenden banen te schrappen, kampt met een aanhoudende verkoopdaling van schoonheidsproducten in China. Estée Lauder kondigde tevens aan dat topman Fabrizio Freda volgend jaar met pensioen gaat.

Harley-Davidson

Dutch Bros. Coffee ging 4 procent omlaag. Analisten van beleggingsadviseur Piper Sandler haalden de grootste keten van drive-through-koffiehuizen in de VS van de kooplijst af. Dutch Bros. Coffee is in 1992 opgericht door Dane en Travis Boersma, twee broers van Nederlandse afkomst.

Het aandeel Harley-Davidson werd 0,8 procent hoger gezet. De Amerikaanse motorfabrikant stopt met verschillende initiatieven op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit, na wekenlange druk van tegenstanders van dit beleid.