ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Haven Antwerpen: eerste gereinigde schepen na olielek vertrokken

Economie
door anp
zondag, 12 april 2026 om 14:06
anp120426060 1
ANTWERPEN (ANP/BELGA) - De eerste gereinigde schepen zijn zaterdagnacht en zondagochtend vertrokken uit containerterminals van de haven van Antwerpen na het olielek. Dat meldt het Antwerpse havenbedrijf in een update. De opruimwerkzaamheden zijn na het olielek in het Deurganckdok nog volop aan de gang.
In de loop van de dag zullen geleidelijk nieuwe schepen binnenvaren, aldus het havenbedrijf. Het olielek bracht eerder het verkeer in de op een na grootste haven van Europa nagenoeg tot stilstand. De vervuiling ontstond donderdagavond tijdens het tanken van een containerschip en is mogelijk het gevolg van een roestplek die tijdens de tankbeurt open is gesprongen.
Volgens persbureau Belga is op de Scheldeoevers en in omliggende natuurgebieden als het Galgenschoor, de Paardenschor, Schor van Ouden Doel en de Hedwige- en Prosperpolder olievervuiling vastgesteld. Natuurbeheerders wachten de mogelijke impact op de natuur bang af, aldus Belga.
loading

POPULAIR NIEUWS

Mag je vliegticket duurder worden na boeken?

IJzertekort is geen modekwaaltje maar een structureel vrouwenprobleem

Zelfs Rusland neemt Trump niet meer serieus. "Teheran heeft Trump bij zijn ballen"

De vredesbesprekingen van Vance met de mullahs zijn mislukt

FT: onderhandelingen VS en Iran lopen vast op Straat van Hormuz

Astronauten na maanmissie: 'Aarde is reddingsboot in heelal'

Loading