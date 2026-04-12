Liefde aan en uit: dit doet een knipperlichtrelatie met je hoofd

Een knipperlichtrelatie is een relatie die herhaaldelijk uitgaat en weer aan. Vaak op initiatief van één partner, die zich niet genoeg gezien of geliefd voelt, maar zich tegelijkertijd niet kan losmaken. Zodra er met een breuk wordt gedreigd, komt de ander plots in actie: er zijn grootse gebaren, beloftes, aandacht. Even voelt de relatie precies zoals je altijd had gehoopt – tot het patroon zich herhaalt.

Knipperlichtliefde lijkt op passie, maar is vaak vooral een dure vorm van emotionele uitputting.

Psychologisch gezien is dat niet zo onschuldig. Uit onderzoek onder honderden stellen blijkt dat ongeveer een derde van de mensen in hun huidige relatie een cyclus van uit-maken-en-weer-begonnen heeft meegemaakt. Wie vaker breekt en terugkeert, rapporteert meer psychische klachten, minder vertrouwen en slechtere communicatie dan mensen met een stabiele relatie. Knipperlichtrelaties gaan bovendien vaker samen met verbale of fysieke agressie.

Toch voelen ze vaak als “echte” liefde. In de WELT-column over Susanna en Marie zie je hoe schaarste en onzekerheid de ander juist aantrekkelijker maken. Rustige, betrouwbare partners worden snel als saai weggezet, terwijl emotionele spanning wordt verward met passie. Het brein leert: wat moeilijk te krijgen is, móét waardevol zijn. Zo raakt de achtbaan zelf verslavend.

Niet de woorden ‘ik hou van je’ zijn beslissend, maar hoe je je elke dag in de relatie voelt.

Uit die dynamiek komen vraagt om een ander beoordelingskader. Niet: “Zegt hij dat hij van me houdt?”, maar: “Hoe voel ik me dag in dag uit naast deze persoon?”. Voel je je rustig, gezien en jezelf, of vooral ongerust, onzeker en aan het lijntje gehouden? Onderzoekers raden mensen in on-offrelaties aan om een duidelijke keuze te maken: werken aan structurele verandering – bijvoorbeeld via therapie – of de relatie definitief beëindigen, juist om je mentale gezondheid te beschermen.