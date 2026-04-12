Liefde aan en uit: dit doet een knipperlichtrelatie met je hoofd

door Nina van der Linden
zondag, 12 april 2026 om 14:07
Een knipperlichtrelatie is een relatie die herhaaldelijk uitgaat en weer aan. Vaak op initiatief van één partner, die zich niet genoeg gezien of geliefd voelt, maar zich tegelijkertijd niet kan losmaken. Zodra er met een breuk wordt gedreigd, komt de ander plots in actie: er zijn grootse gebaren, beloftes, aandacht. Even voelt de relatie precies zoals je altijd had gehoopt – tot het patroon zich herhaalt.
Knipperlichtliefde lijkt op passie, maar is vaak vooral een dure vorm van emotionele uitputting.
Psychologisch gezien is dat niet zo onschuldig. Uit onderzoek onder honderden stellen blijkt dat ongeveer een derde van de mensen in hun huidige relatie een cyclus van uit-maken-en-weer-begonnen heeft meegemaakt. Wie vaker breekt en terugkeert, rapporteert meer psychische klachten, minder vertrouwen en slechtere communicatie dan mensen met een stabiele relatie. Knipperlichtrelaties gaan bovendien vaker samen met verbale of fysieke agressie.
Toch voelen ze vaak als “echte” liefde. In de WELT-column over Susanna en Marie zie je hoe schaarste en onzekerheid de ander juist aantrekkelijker maken. Rustige, betrouwbare partners worden snel als saai weggezet, terwijl emotionele spanning wordt verward met passie. Het brein leert: wat moeilijk te krijgen is, móét waardevol zijn. Zo raakt de achtbaan zelf verslavend.
Niet de woorden ‘ik hou van je’ zijn beslissend, maar hoe je je elke dag in de relatie voelt.
Uit die dynamiek komen vraagt om een ander beoordelingskader. Niet: “Zegt hij dat hij van me houdt?”, maar: “Hoe voel ik me dag in dag uit naast deze persoon?”. Voel je je rustig, gezien en jezelf, of vooral ongerust, onzeker en aan het lijntje gehouden? Onderzoekers raden mensen in on-offrelaties aan om een duidelijke keuze te maken: werken aan structurele verandering – bijvoorbeeld via therapie – of de relatie definitief beëindigen, juist om je mentale gezondheid te beschermen.
Knipperlichtliefde: verslaafd aan de achtbaan

Een knipperlichtrelatie voelt zelden saai. Het is óf vuurwerk, óf stilte. Juist die afwisseling van hoop, drama en intense hereniging werkt als een hormonale cocktail waar je moeilijk van afblijft. Onderzoek laat zien dat meer dan 60 procent van de volwassenen ooit in een on-offrelatie heeft gezeten. Romantisch, zou je kunnen denken: blijkbaar is de liefde zó sterk dat je steeds weer naar elkaar terugkeert. Maar psychologen waarschuwen dat dit patroon verbonden is met meer stress, minder tevredenheid en zelfs een hoger risico op depressie en angstklachten. Waarom blijven we dan toch gaan?

Lees ook

Goede partner is meestal ook goede ouderGoede partner is meestal ook goede ouder
Waarom sommige mensen liever vrijgezel blijven volgens de wetenschapWaarom sommige mensen liever vrijgezel blijven volgens de wetenschap
Hoeveel seks hebben gelukkige stellen écht? (minder dan je denkt)Hoeveel seks hebben gelukkige stellen écht? (minder dan je denkt)
Zes harde waarheden over de liefde die je liever niet wilt wetenZes harde waarheden over de liefde die je liever niet wilt weten
Mag je vliegticket duurder worden na boeken?

Mannen die hun benen laten breken voor een paar centimeter erbij

IJzertekort is geen modekwaaltje maar een structureel vrouwenprobleem

De vredesbesprekingen van Vance met de mullahs zijn mislukt

Zelfs Rusland neemt Trump niet meer serieus. "Teheran heeft Trump bij zijn ballen"

FT: onderhandelingen VS en Iran lopen vast op Straat van Hormuz

