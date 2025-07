Haven Rotterdam: vooral verladende partijen last importheffingen

ROTTERDAM (ANP) - Vooral de verladende partijen in de Rotterdamse haven zullen de gevolgen van importheffingen vanuit de VS merken. Dat zei een woordvoerster van de haven na de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump om op producten uit de Europese Unie importheffingen van 30 procent in te voeren.

In het algemeen hebben importheffingen in de VS impact op de volumes die in de Rotterdamse haven worden overgeslagen, maar dus in het bijzonder voor de partijen die opdracht geven om goederen en producten te laten vervoeren, aldus de woordvoerster.

Zij meldt dat de VS de op drie na grootste exportpartner zijn van goederen die in Nederland geproduceerd zijn. Dat maakt de handelsrelatie belangrijk voor Nederland, "maar zeker ook voor andere Europese landen omdat een groot deel van de export via de haven van Rotterdam loopt".

"Uiteindelijk is niemand gebaat bij een potentiële handelsoorlog en blijft de VS een belangrijke handelspartner", aldus de woordvoerster, die aangeeft de situatie op de voet te volgen.