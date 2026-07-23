ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Haventopman sluit nieuwe fabriekssluitingen in Rotterdam niet uit

Economie
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 13:00
anp230726133 1
ROTTERDAM (ANP) - Topman van de Rotterdamse haven Boudewijn Siemons kan niet uitsluiten dat er dit jaar nog fabrieken de deuren zullen sluiten. De industrie staat al langer onder druk in de haven. Investeringen in fabrieken lopen achter en dat is reden tot zorg, zegt Siemons.
Het probleem is volgens de topman het investeringsklimaat. Positief op dat gebied noemt hij het pakket stikstofmaatregelen van het kabinet. Naast het nationale plan is de haven al langer met het kabinet in gesprek over een gebiedsgerichte aanpak. Zo wil de Rotterdamse haven vergunningverlening weer mogelijk maken en het aantrekkelijker maken om te investeren.
"Die investeringen zijn ook nodig om de haven te verduurzamen en minder stikstof uit te stoten. We zien wat licht aan het eind van de tunnel", stelt Siemons. Hij voegt daar wel aan toe dat stikstof maar een deel is van het investeringsklimaat. De hoge energieprijzen zijn een veel groter obstakel voor bedrijven, aldus de topman.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage

Zoveel scheelt het als je via Luxemburg in plaats van via Parijs naar Spanje rijdt: de routekeuze die je tientallen euro's bespaart

verkeerslicht-vier-lichten-1200x675

Een wit verkeerslicht: zo werkt het en dit moet je doen

shutterstock_2753767101

11 verrassende dingen die in de vaatwasser kunnen (en 7 die er niet in kunnen)

shutterstock_2179069391

Hybride kopen om te besparen? Waarom de eerste onderhoudsbeurt juist tegen kan vallen

wegenvignet-duitsland-groen

Zoveel boete riskeer je als je zonder milieusticker deze Europese steden inrijdt — en het zijn er steeds meer

shutterstock_1293345295

Deze oplichtingstruc bij buitenlandse tankstations herkent bijna niemand — en je bent zomaar honderden euro's kwijt

Loading