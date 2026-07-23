Haventopman sluit nieuwe fabriekssluitingen in Rotterdam niet uit

ROTTERDAM (ANP) - Topman van de Rotterdamse haven Boudewijn Siemons kan niet uitsluiten dat er dit jaar nog fabrieken de deuren zullen sluiten. De industrie staat al langer onder druk in de haven. Investeringen in fabrieken lopen achter en dat is reden tot zorg, zegt Siemons.

Het probleem is volgens de topman het investeringsklimaat. Positief op dat gebied noemt hij het pakket stikstofmaatregelen van het kabinet. Naast het nationale plan is de haven al langer met het kabinet in gesprek over een gebiedsgerichte aanpak. Zo wil de Rotterdamse haven vergunningverlening weer mogelijk maken en het aantrekkelijker maken om te investeren.

"Die investeringen zijn ook nodig om de haven te verduurzamen en minder stikstof uit te stoten. We zien wat licht aan het eind van de tunnel", stelt Siemons. Hij voegt daar wel aan toe dat stikstof maar een deel is van het investeringsklimaat. De hoge energieprijzen zijn een veel groter obstakel voor bedrijven, aldus de topman.