Zoveel scheelt het als je via Luxemburg in plaats van via Parijs naar Spanje rijdt: de routekeuze die je tientallen euro's bespaart

Ga je deze zomer met de auto naar Spanje, dan begint de vakantie eigenlijk al bij je routekeuze. De meeste navigatiesystemen sturen je automatisch de kortste weg op: via Belgie, langs of door Parijs en dan zuidwaarts. Maar wie een klein stukje omrijdt via Luxemburg, betaalt onderweg vaak flink minder. De winst zit hem in twee dingen: goedkopere brandstof en minder Franse tol . Bij elkaar kan dat op een enkele reis al tientallen euro's schelen, en op de heen- en terugreis samen loopt het verschil op tot ruim boven de honderd euro. We zetten het op een rij.

Waarom de standaardroute via Parijs vaak duurder is

De klassieke route naar bijvoorbeeld Barcelona loopt via Antwerpen, Rijsel (Lille), rond of door Parijs en dan zuidwaarts richting de Middellandse Zee. Het nadeel: je rijdt vrijwel meteen Frankrijk in, waar je op de meeste snelwegen (de A-wegen) tol betaalt en waar de brandstof tot de duurste van de regio hoort. Volgens verschillende reisbronnen kost een enkele reis van Nederland naar Barcelona via Parijs ongeveer 85 tot 90 euro aan Franse tol. Bovendien is het traject rond Parijs berucht om files, wat extra tijd en brandstof kost.

Het alternatief: via Luxemburg en Nancy

Wie via Maastricht en Luxemburg rijdt, pakt een net iets andere lijn naar het zuiden: via Luxemburg en Nancy, en pas daarna dieper Frankrijk in. Dit levert twee concrete voordelen op. Ten eerste rijd je een groot deel van het Franse noorden over tolvrije stukken; je betaalt in Frankrijk pas tol vanaf ongeveer Toul, net voorbij Nancy. Ten tweede kom je door Luxemburg, al jaren een van de goedkoopste tanklanden van de regio. Je vermijdt zo bovendien de drukte rond Parijs.

De twee routes op een rij:

Route A (via Parijs): Amsterdam -> Antwerpen -> Rijsel (Lille) -> regio Parijs -> Clermont-Ferrand -> Beziers -> Spaanse grens. Meteen Franse tol, duurdere brandstof en kans op files rond Parijs.

Route B (via Luxemburg): Amsterdam -> Maastricht -> Luxemburg (goedkoop tanken) -> Nancy -> Lyon -> Perpignan -> Spaanse grens. Lang tolvrij tot voorbij Nancy en onderweg goedkopere brandstof.

Ter vergelijking, van Utrecht naar Barcelona: via Parijs (A1) ongeveer 1.529 km en circa 16 uur en 30 minuten rijden, tegenover via Luxemburg (A2/E25) ongeveer 1.525 km en circa 15 uur en 50 minuten. De afstand is dus vergelijkbaar, maar de route via Luxemburg is doorgaans net iets sneller en onderweg voordeliger.

Hoeveel je bespaart op tol

Het grootste directe verschil zit in de Franse tol. Op de klassieke route via Parijs betaal je richting de Spaanse grens al snel 85 tot 90 euro. Door via Luxemburg te rijden en het tolvrije traject tot voorbij Nancy te benutten, begint de tolteller pas later te lopen. In de praktijk schelen reizigers hiermee een aanzienlijk deel van die Franse tol; afhankelijk van je exacte eindbestemming en route loop dat op tot tientallen euro's per enkele reis. Voor de heen- en terugreis samen tikt dat dus stevig aan.

Hoeveel je bespaart op brandstof

Het tweede voordeel is de brandstofprijs in Luxemburg. Volgens recente cijfers van de ANWB kost een liter benzine langs de Luxemburgse snelweg gemiddeld rond de 1,65 euro, tegenover ongeveer 2,07 euro in Frankrijk en zelfs 2,43 euro in Nederland. Dat is al gauw 40 tot bijna 80 cent per liter goedkoper dan bij ons thuis. Bij een tank van 50 tot 60 liter loopt de besparing daarmee op tot ongeveer 20 tot 40 euro per volle tank. Tip: tank niet bij het allerlaatste station voor de Franse grens, maar wat eerder in Luxemburg, waar de prijzen doorgaans gelijk en gunstig zijn.

Waar je op moet letten

De route via Luxemburg is meestal iets langer in kilometers dan de kaarsrechte lijn via Parijs, dus reken op een vergelijkbare of iets langere reistijd. Die extra kilometers verdien je doorgaans ruimschoots terug via goedkopere brandstof en lagere tol. Houd verder rekening met een eventuele tolbadge: die kost eenmalig zo'n 10 tot 20 euro plus een kleine maandfee in de reismaanden, maar maakt het betalen bij Franse en Spaanse tolpoorten een stuk soepeler. En goed nieuws voor de laatste etappe: veel Spaanse snelwegen (de AP-wegen) zijn inmiddels tolvrij.

De conclusie

Wie blind de navigatie volgt, rijdt vaak de duurste weg. Door bewust via Luxemburg en Nancy te kiezen in plaats van via Parijs, combineer je goedkopere brandstof met minder Franse tol. Op een enkele reis scheelt dat al snel tientallen euro's, en op een complete vakantie heen en terug kan de totale besparing oplopen tot ruim boven de honderd euro, zonder dat je er wezenlijk langer over doet. Een kleine omweg die zich dubbel en dwars terugbetaalt.