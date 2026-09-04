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Havenwerkers leggen werk neer, langere wachttijden verwacht

Economie
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 11:35
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ROTTERDAM (ANP) - Havenwerkers hebben het werk neergelegd in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Met de staking van 11.15 uur tot 19.00 uur protesteren de vakbonden tegen de kabinetsplannen rondom de sociale zekerheid. FNV verwacht dat honderden havenwerkers samenkomen op de stakingslocatie in de haven van Rotterdam.
De werkonderbreking leidt tot langere wachttijden op het water en op de weg, stelt Havenbedrijf Rotterdam.
Het precieze effect van de staking op de haven is lastig te voorspellen, stelt een woordvoerder van vereniging van bedrijven in de Rotterdamse haven Deltalinqs. "Maar dat er achterstanden zullen ontstaan en zaken zich zullen opstapelen is evident."
Reeks acties
Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) verwacht dat het zowel voor de werkonderbreking als in de uren daarna aanzienlijk drukker zal zijn in de haven.
De havenstaking is onderdeel van een reeks acties van de vakbonden. Woensdag rijden er bijna geen treinen door een landelijke staking in het openbaar vervoer.
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