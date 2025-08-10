ECONOMIE
Hazelnootproducten mogelijk duurder door vorstschade in Turkije

Economie
door anp
zondag, 10 augustus 2025 om 11:59
anp100825050 1
ISTANBUL (ANP/DPA) - Producten met hazelnoten worden komende tijd mogelijk flink duurder. De groothandelsprijzen voor hazelnoten zijn dit oogstseizoen fors gestegen door vorstschade in Turkije, 's werelds grootste producent. Volgens het in Amsterdam gevestigde grondstoffenplatform Vesper kost een ton Turkse hazelnoten nu ongeveer 9400 euro. Dat is ruim een derde meer dan begin dit jaar.
Turkije is doorgaans goed voor ongeveer 60 procent van de mondiale hazelnootproductie. Maar in april beschadigde een koudegolf de Turkse oogst, waardoor de prijzen al voor de oogst begon omhoog werden gedreven. De Turkse landbouwminister Ibrahim Yumakli noemde het voor de landbouw een van de ergste vorstperiodes in de Turkse geschiedenis. Experts wezen klimaatverandering aan als onderliggende oorzaak, die volgens hen extreme weersomstandigheden frequenter maakt.
De prijzen voor chocolade-hazelnootproducten stijgen al enige tijd. De cacaoprijzen gaan namelijk ook al een tijd hard omhoog.
