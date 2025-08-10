ECONOMIE
Oekraïne claimt herovering dorp in regio Soemy

Samenleving
door anp
zondag, 10 augustus 2025 om 11:43

BEZSALIVKA (ANP/AFP) - Oekraïne zegt een dorp te hebben heroverd op de Russen in de regio Soemy. Rusland was daar eerder dit jaar juist bezig met een opmars, maar volgens Kyiv is daar de afgelopen weken een einde aan gekomen.
De Oekraïense krijgsmacht zegt nu het dorpje Bezsalivka te hebben "bevrijd en volledig ontdaan" te hebben van Russische troepen. Daarbij zouden achttien Russische militairen zijn gedood.
Soemy ligt in het noorden van Oekraïne en Bezsalivka ligt zelfs tegen de grens met Rusland aan. De Russen vielen de regio in april binnen nadat ze vrijwel alle Oekraïners hadden verdreven uit de Russische regio Koersk. De gebieden liggen tegen elkaar aan en Rusland wilde een buffer creëren zodat Oekraïne niet nog een keer kon binnenvallen.
Rusland boekt wel nog steeds aanzienlijke terreinwinst in andere delen van Oekraïne. Volgens Britse inlichtingen verloren de Oekraïners in juli meer dan 500 vierkante kilometer aan de Russen, met name in de regio Donetsk.
