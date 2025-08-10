Dagje strand wordt duur betaald: ’Telefoon maakt ongemerkt verbinding met satelliet op zee’

Een dagje strand uitwaaien op het strand kan heerlijk ontspannend werken, totdat je bij thuiskomst een gepeperde telefoonrekening in de bus vindt. Badgasten in Egmond aan Zee en Bergen aan Zee lopen namelijk het risico dat hun telefoon ongemerkt verbinding maakt met een maritieme satelliet. Vodafone erkent het probleem, nadat hun klant Hans Morssink uit Bergen erachter kwam dat hij ruim negentig euro moest bijbetalen.

Morssink heeft een ruime databundel, maar schrok zich in mei een hoedje van de extra kosten. Na hulp van de Vodafonewinkel in Alkmaar ontdekte hij de oorzaak: “In de winkel werd mij gemeld dat het bereik op het strand slecht was en dat mijn telefoon daarom contact zoekt met een maritieme satelliet boven dit deel van de Noordzee. Dit zou bij Egmond aan Zee en Bergen aan Zee spelen.”

Ook zijn vrouw en zoon bleken op stranddagen ongemerkt via die satelliet te internetten. “Ik vrees dat iedereen die een abonnement heeft bij Vodafone en het strand bezoekt bij Egmond aan Zee en Bergen aan Zee wordt gedupeerd”, zegt hij tegen De Telegraaf.

'Dit zou niet mogen kunnen’

Bij KPN klinkt verbazing. Woordvoerder Gerd de Smyter zegt: “Dit zou niet mogen kunnen. Theoretisch kan dit wel als je apparatuur in de zendmast niet sterk genoeg is, maar dan nog zou je in principe niet automatisch doorgezet mogen worden naar een satelliet.” Volgens hem heeft KPN dit probleem niet en beschikken zij over “de meeste zendmasten en ook het beste netwerk.’’

Op verzoek van het Ombudsteam ging Vodafone op onderzoek uit. Een dag later kreeg Morssink zijn geld terug. Toch blijft hij kritisch: “Ik vrees dat veel mensen gedupeerd zijn, maar hier geen weet van hebben en dat Vodafone er aardig aan verdient.”

Zo voorkom je onverwachte kosten

Het advies voor strandgangers: zet roaming uit als je in de buurt van zee bent, of selecteer handmatig een netwerk. Zo voorkom je dat je telefoon automatisch naar een satelliet overschakelt bij slecht bereik.

Vodafone kon nog niet zeggen of meer klanten zijn getroffen of welke maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen. Tot die tijd is het aan strandliefhebbers om zelf waakzaam te zijn.