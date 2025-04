Heffingen VS zullen Tata Steel 'financieel behoorlijk raken'

De Amerikaanse importheffingen van 25 procent op staal gaan Tata Steel Nederland "financieel behoorlijk raken", zegt topman Hans van den Berg in een toelichting op een woensdag aangekondigde reorganisatie.

Het bedrijf kampt volgens hem met "uitermate lastige" marktomstandigheden, Chinese dumping van staal, stijgende energiekosten en hoge schulden. Daarbij is het speelveld in Nederland ongelijk door hogere energietarieven en een extra nationale CO2-heffing. "Dus dat maakt het moeilijk opereren. De dingen worden verergerd door de heffingen", aldus Van den Berg.

De winstmarges van Tata zijn volgens de bestuursvoorzitter het laagst in vergelijking met de grote concurrenten in Europa. "We produceren minder terwijl de kosten zijn gestegen. Een onhoudbare situatie", concludeert de topman.

Het staalbedrijf heeft twee fabrieken in de Verenigde Staten. Ondanks de hoge importheffingen zegt Van den Berg geen plannen te hebben om de productie daar uit te breiden.