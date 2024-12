Heijmans bouwt 700 huurappartementen in provincie Limburg

ROSMALEN (ANP) - Heijmans heeft opdracht gekregen voor de bouw van ongeveer 700 huurappartementen in de provincie Limburg. De deal levert het beursgenoteerde bouwbedrijf een omzet op van 130 miljoen euro, werd dinsdag bekend.

"De bouw van de eerste appartementen start in 2025 en de opdracht is in zijn geheel na maximaal vier jaar afgerond", aldus Heijmans. Het bedrijf kreeg de opdracht van een samenwerkingsverband van de woningcorporaties HEEMwonen, Wonen Limburg, Wonen Zuid, Servatius, Woonpunt en Maasvallei. "Met de toenemende druk op de woningmarkt staan woningcorporaties voor een grote uitdaging. Er moeten in hoog tempo nieuwe, betaalbare huurwoningen worden bijgebouwd, op de juiste plek en klaar voor de toekomst", zegt Heijmans.

Heijmans profiteert al geruime tijd van de grote vraag naar woningen. Het concern uit Rosmalen zag in het afgelopen kwartaal voor de vijfde keer op rij een stijging in het aantal verkochte woningen, zo werd eind oktober bekendgemaakt. Naar verwachting zal Heijmans de komende jaren zijn woningproductie verder opschroeven met duizenden extra woningen.