Heijmans: Nederland kan vastlopen door achterstand infra-onderhoud

ROSMALEN (ANP) - De onderhoudsachterstand van onze wegen, bruggen en viaducten is aanzienlijk en tegenwoordig groter dan de beschikbare budgetten. Als we willen voorkomen dat Nederland vastloopt, is een goede infrastructuur een vereiste. En daarvoor zijn extra financiële overheidsmiddelen nodig, waarschuwt topman Ton Hillen bij de publicatie van de halfjaarcijfers van bouwconcern Heijmans.

Zijn opmerking volgt op geluiden uit Den Haag van financiële tekorten. Zo becijferde de Rekenkamer in mei dat het tekort voor het onderhoud van snelwegen oploopt naar 20,5 miljard euro in 2038. Ook de inmiddels opgestapte PVV-minister Barry Madlener (Infrastructuur) concludeerde meermaals dat hij geld tekortkwam voor alle bestaande en nieuw aan te leggen auto- en spoorwegen.

Heijmans is onder meer actief voor Schiphol, waar de Buitenveldertbaan wordt gerenoveerd. Dit project moet in september klaar zijn. "Een goede infrastructuur is de ruggengraat van onze samenleving en economie", onderstreept Hillen.