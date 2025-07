Tennisster Williams strandt na rentree in tweede ronde Washington

WASHINGTON (ANP/DPA) - Tennisster Venus Williams is er niet in geslaagd om de derde ronde van het WTA-toernooi van Washington te bereiken. De 45-jarige Amerikaanse verloor met 2-6 2-6 van de Poolse Magdalena Frech, de nummer 24 van de wereldranglijst.

Williams, die het afgelopen jaar met gezondheidsproblemen kampte, maakt in Washington na zestien maanden haar rentree. De zevenvoudig grandslamwinnares in het enkelspel versloeg in de eerste ronde landgenote Peyton Stearns en werd daarmee de oudste winnares op de WTA Tour sinds 2004.

De voormalige nummer 1 van de wereld had een wildcard gekregen van de organisatie van het toernooi in de hoofdstad van de Verenigde Staten. Ze overleefde in Washington ook één ronde in het dubbelspel. De routinier heeft eveneens een wildcard ontvangen voor het tennistoernooi van Cincinnati, dat op 7 augustus begint.