Heijmans signaleert opsteker woningbouw: bezwaarwachtlijst slinkt

ROSMALEN (ANP) - De keuze van de Raad van State om tijdelijk voorrang te geven aan behandeling van bezwaren tegen woningbouwprojecten, begint voorzichtig vruchten af te werpen, merkt bouwconcern Heijmans. Doordat er in Nederland het afgelopen halfjaar extra vaart werd gezet achter bezwaarprocedures, is het aantal door Heijmans te bouwen woningen dat wacht op zo'n procedure gedaald van 4000 naar 3000.

Topman Ton Hillen noemt dit "positief". Hij zegt al langer dat procedures sneller moeten omdat anders niet snel genoeg meer woningen kunnen worden gebouwd. Eerder deed Hillen ook een oproep aan Nederlanders om te stoppen met het voortdurend bezwaar maken tegen projecten bij hen in de buurt.

Heijmans had vorig jaar al flink meer nieuwbouwhuizen verkocht dan het jaar ervoor. In het eerste kwartaal van dit jaar verkocht het bedrijf 939 woningen, ongeveer evenveel als in dezelfde periode vorig jaar. "We zien duidelijk een blijvende vraag naar woningen, gezien de woningnood in Nederland."