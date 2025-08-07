ECONOMIE
Amerikaanse (41) ontwaakt uit coma vlak voor organen werden gedoneerd: 'Kans in NL nihil'

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
door Pieter Immerzeel
donderdag, 07 augustus 2025 om 12:28
Een horrorverhaal uit Amerika, waar een vrouw van 41 wakker uit haar coma schoot, nét voordat artsen haar organen wilden weghalen. Haar familie had afscheid genomen; de orgaanbakken stonden klaar. En toen knipperde ze opeens met haar ogen. De vrouw is inmiddels weer kerngezond. Zou dit in Nederland ook kunnen gebeuren?
“Een bijzonder verhaal”, zegt neuroloog Michael Kuiper van het Medisch Centrum Leeuwarden tegen De Telegraaf. “Het kan zijn dat dit gebeurde doordat ze drugs had gebruikt of teveel medicatie had ingenomen.”
Volgens Kuiper is er dan altijd een kleine kans dat iemand vanzelf weer bijkomt. Maar of dat hier zo was? “Ik denk dat we er nooit achter zullen komen wat hier precies is gebeurd.”
Waarom dit in Nederland niet kan
In Nederland worden organen soms ook gedoneerd door mensen die in coma liggen en bij wie een behandeling wordt gestaakt. Maar dan is er een cruciaal verschil: “Om zeker te weten dat iemand echt dood is, wachten artsen daarna altijd vijf minuten”, legt Kuiper uit. “Pas dan verwijderen ze organen.”
Daarnaast kan in Nederland alleen tot orgaandonatie worden overgegaan na officiële vaststelling van hersendood. Het brein functioneert dan niet meer en er is geen enkel bewustzijn of gevoel. “Horen, denken of voelen zijn dan niet meer mogelijk”, zegt Kuiper. “Als iemand echt hersendood is, zal hij nooit meer wakker worden.”
Strenge controles en protocollen
Om zeker te weten dat iemand echt hersendood is, worden er uitgebreide tests gedaan door een neuroloog of neurochirurg. Hersengolven worden gemeten, reflexen getest en alle reacties gecontroleerd. Daarna wordt alles dubbel gecheckt. “Meerdere artsen kijken mee over de schouder van de specialist die de dood bij iemand vaststelt”, vertelt Kuiper.
Die aanpak is overal in Nederland hetzelfde. Dankzij die strenge protocollen is er in Nederland nog nooit iemand hersendood verklaard die later toch weer bij bewustzijn kwam. Natuurlijk is een fout nooit 100 procent uit te sluiten, erkent Kuiper: “Maar die kans is nagenoeg nihil.”
Onnodige onrust
Kuiper is dan ook niet blij met het Amerikaanse verhaal in de media. “Het kan ervoor zorgen dat mensen schrikken en uiteindelijk beslissen geen organen meer te willen doneren”, zegt hij. “Terwijl dat nergens voor nodig is. Pas als 100 procent duidelijk is dat iemand niet meer leeft, wordt orgaandonatie een optie.”
Bron: De Telegraaf

