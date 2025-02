LONDEN (ANP) - De Nederlander Hein Schumacher stopt in maart als topman van Unilever, maakte het bedrijf achter merken als Axe en Knorr dinsdag bekend. Hij wordt opgevolgd door de huidige financieel topman van het Britse concern, Fernando Fernandez. Schumacher was nog niet lang de hoogste baas bij Unilever. Hij begon in juli 2023 aan die klus.