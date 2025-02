Het is wachten op een ramp door vervoer en opslag van Cobra's

De beschikbaarheid van illegaal vuurwerk zoals Cobra's is via online Telegramgroepen zo gemeengoed geworden dat de politie er nauwelijks grip op kan krijgen. Doordat het vuurwerk ook buiten het crimineel milieu zeer makkelijk is te verkrijgen, is het aantal explosies afgelopen jaren enorm gestegen.

Dat blijkt uit gesprekken met drie Nederlandse politiechefs en een inventarisatie van NRC binnen Telegram-groepen, waarbinnen zwaar en illegaal vuurwerk wordt aangeboden.

Op Telegram wordt zeer actief gehandeld in illegaal vuurwerk. NRC keek in januari mee in vijftien Telegram-groepen waar illegale Cobra's, mortieren en shells (mortierbommen) worden gezocht en verkocht. Uit een analyse van bijna achtduizend berichten uit de twee grootste en actiefste groepen, blijkt dat door heel Nederland wordt gehandeld.

In de Telegram-groepen worden ook aanslagen met explosies besteld. Uit een zogeheten 'fenomeenanalyse' van de politie blijkt dat de daders opereren in een hiërarchie van opdrachtgevers, tussenpersonen en uitvoerders