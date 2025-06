Heinen heeft geen bezwaar tegen euro in Bulgarije

LUXEMBURG (ANP) - De EU-ministers van Financiën overleggen donderdag of Bulgarije per 2026 de euro mag invoeren als munteenheid. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Economie) ziet geen obstakels, zei hij voor het begin van een vergadering hierover. Demissionair minister Eelco Heinen (Financiën) heeft geen bezwaren, zei hij bij aankomst.

Bovenop de strenge criteria die voor toetreding tot de eurozone gelden, heeft Nederland in 2020 extra hervormingen geëist, bracht Heinen in herinnering. De Europese Commissie en de Europese Centrale Bank hebben daarover een positief oordeel geveld. "Nu ze aan de eisen voldoen, kunnen we vandaag een volgende stap in dit proces nemen."

Heinen is niet bang dat de Bulgaren de cijfers over inflatie, overheidsschulden en langetermijnrente hebben opgepoetst om aan de voorwaarden te voldoen. "Daar zit streng toezicht op en wat mij betreft zijn er geen uitzonderingen mogelijk." Ook na de invoering worden de hervormingen in de gaten gehouden.