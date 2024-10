Heinen maakt zich hard voor praktischere kijk op klimaataanpak

WASHINGTON (ANP) - Minister Eelco Heinen van Financiën maakt zich internationaal hard voor een praktischere kijk op de klimaataanpak. Van zijn voorganger op het ministerie heeft hij het voorzitterschap overgenomen van de Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA). Dat is een in 2019 opgericht platform dat zich richt op het bevorderen van klimaatactie door ministeries van Financiën.

"Ik probeer dat debat een beetje uit het ideologische 'van de klimaatverandering is heel erg' te halen, naar praktisch: hoe gaan we hiermee om?", vertelde Heinen in Washington aan journalisten. "It's real, it's there. En nu hoe verhouden we ons daartoe? En daar zie je de ministers van Financiën ook interesse hebben."

Een belangrijk uitgangspunt is daarbij: "Willen we effectief klimaatbeleid, dan moet de minister van Financiën aan boord zijn. Want alleen een milieuminister of een minister van groene groei gaat dat niet redden." Volgens de Nederlandse bewindsman raken steeds meer landen overtuigd van dit principe. Er zijn inmiddels 96 landen aangesloten bij het platform.