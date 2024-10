Schoof tegen kinderen: in democratie eerst spreken met parlement

DEN HAAG (ANP) - Terwijl in politiek Den Haag maandenlang grote verontwaardiging was over een asielnoodwet waarmee het kabinet het parlement zou passeren, legde premier Dick Schoof vrijdag aan kinderen juist omstandig uit dat bij nieuwe wetten "in een democratie in een land als Nederland er eerst over wordt gesproken in het parlement". Hij wilde hiermee tijdens zijn wekelijkse persconferentie tegenover het Jeugdjournaal op eenvoudige manier de nieuwe asielmaatregelen en de onenigheid erover toelichten.

Schoof zei dat er geen ruzie was tussen de vier coalitiepartijen. Er was in een goede sfeer gesproken, zei hij. Hij legde uit dat als beide Kamers met de plannen instemmen, dat het dan een wet wordt. "En dan kan het dus worden uitgevoerd". Maar er wordt wel eerst met politici over gesproken, verzekerde Schoof. "Het is niet zo dat het kabinet nu heeft gesproken en dat het dan allemaal meteen gebeurt."

Het kabinet wil Syrische asielzoekers en ook statushouders terug gaan sturen als er delen van het Arabische land veilig zijn. In het land woedt al jarenlang een burgeroorlog, waar ook het regime zelf een belangrijke rol in speelt. Het Jeugdjournaal denkt dat dit beangstigend kan zijn voor Syrische kinderen die met hun ouders op de vlucht zijn geslagen en nu in asielzoekerscentra in Nederland zijn. Volgens Schoof zal de Nederlandse overheid "heel zorgvuldig wikken en wegen of de vergunning die hun ouders hebben, moeten worden ingetrokken".