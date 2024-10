Grote krant VS stopt steunen Democratische presidentskandidaten

WASHINGTON (ANP/AFP) - De invloedrijke krant Washington Post (WP), eigendom van Amazon-miljardair Jeff Bezos, stopt het steunen van Democratische presidentskandidaten. De WP gaf de afgelopen decennia vaak stemadviezen, en steeds tegen de Republikeinen. Het dagblad zegt nu terug te willen keren naar zijn wortels. De WP houdt zich voortaan afzijdig en gaat zich achter geen enkele verkiezingskandidaat meer scharen.

De krant, met als slogan Democratie sterft in duisternis, geldt als een van de weinige traditionele media die nog steeds aanzienlijke invloed heeft onder de elite van Washington. De beslissing van WP volgt op een soortgelijke stap van een andere grote Amerikaanse krant, de Los Angeles Times.

De stap wordt gezien als een tegenvaller voor de Democratische presidentskandidaat Kamala Harris. Een opsteker was er voor haar rivaal, de Republikein Donald Trump. Die kreeg de steun van de New York Post, het sensatieblad van uitgever Rupert Murdoch: "Amerika is klaar voor de heldhaftige Donald Trump van vandaag om het presidentschap terug te winnen".