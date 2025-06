Heinen stelt besluit over TenneT Duitsland uit tot na de zomer

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) neemt langer de tijd om te beslissen over de toekomst van TenneT Duitsland. Hij wilde oorspronkelijk rond deze tijd de keuze maken tussen een beursgang en een onderhandse verkoop, maar dat wordt september. Aan mogelijke kopers is geen gebrek, verzekert hij in een Kamerbrief. "Veel investeerders" hebben interesse getoond.

TenneT probeert al langer van de Duitse tak af te komen. Het onderhouden en uitbreiden van het Duitse hoogspanningsnet vergt grote investeringen en behoort niet tot de taken van een Nederlands staatsbedrijf, vindt het kabinet. Een verkoop aan de Duitse overheid liep evenwel op het laatste moment spaak, doordat Berlijn de deal niet gefinancierd kreeg.

Zowel een beursgang als een verkoop kan een aantrekkelijke optie zijn. Beide scenario's worden deze zomer verder uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de deal of beursintroductie nog dit jaar wordt beklonken.