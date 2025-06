VS hervatten handelsgesprekken met Canada, zegt Witte Huis

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten gaan de handelsbesprekingen met Canada onmiddellijk hervatten, nu Canada een belasting op digitale diensten heeft ingetrokken. Dat heeft Kevin Hassett maandag gezegd, de economisch adviseur van het Witte Huis.

De Amerikaanse president Donald Trump had voor het weekend nog de handelsbesprekingen met Canada per direct beëindigd als vergelding voor de Canadese belasting, die gericht was op Amerikaanse diensten. Canada trok de belasting zondag echter in, enkele uren voordat deze van kracht zou worden.