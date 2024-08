Herstellend kledingmerk Under Armour maakt sprong op Wall Street

NEW YORK (ANP) - De resultaten van sportkledingmerk Under Armour zorgden donderdag voor veel enthousiasme op Wall Street. Beleggers zetten het aandeel ruim 19 procent hoger nadat bleek dat Under Armour beter presteert sinds oprichter Kevin Plank weer de leiding heeft over het bedrijf. Op de beurzen in New York was in het algemeen sprake van een opgewekte stemming. De brede S&P 500-index boekte de grootste dagwinst sinds november 2022.

Under Armour, dat midden in een reorganisatie zit, heeft zijn winstverwachting voor dit jaar verhoogd. "Er is zeker een gevoel dat we al wat hebben bereikt", zei Plank tijdens een telefonisch gesprek met investeerders en analisten. Plank, die in april de rol van topman weer op zich nam nadat hij in 2019 was afgetreden, werkt aan flinke kostenbesparingen. Hierbij zijn ook al banen geschrapt, al is onduidelijk hoeveel arbeidsplaatsen er zijn getroffen.