Bol teleurgesteld, maar ook trots na brons op 400 meter horden

Femke Bol was na haar derde plaats op de olympische 400 meter horden teleurgesteld, maar toch ook trots. De 24-jarige Amersfoortse moest de Amerikaanse favoriete Sydney McLaughlin-Levrone en diens landgenote Anna Cockrell voor laten gaan.

"Ik snap het niet, dit is heel vervelend", reageerde Bol kort na haar race bij de NOS. "Op het laatste stuk sloeg de verzuring nog harder toe. Ik heb brons, na een slechte race. Een paar jaar terug had ik dat niet kunnen zeggen."

Bol kon toch ook genieten van de ambiance in het Stade de France, met veel in het oranje gehulde fans. "Ik had het graag beter gedaan, maar dit was heel bijzonder om mee te maken."

McLaughlin-Levrone liep een wereldrecord van 50,37 en prolongeerde haar olympische titel van Tokio. Wereldkampioene Bol klokte een tijd van 52,15, Cockrell liep 51,87.