Het tijdperk van de dollar loopt op zijn einde

Economie
door Gerard Driehuis
dinsdag, 30 december 2025 om 6:32
53905566_m
Het tijdperk waarin de dollar onaantastbaar was als wereldmunt, begonnen na de Tweede Wereldoorlog, loopt langzaam maar zeker ten einde, al blijft de munt voorlopig dominant in handel en financiën. De verschuiving voltrekt zich stil, via reserves, betalingssystemen en nieuwe digitale alternatieven.
Tanende maar nog dominante macht
Volgens IMF-gegevens is het aandeel van de dollar in de wereldwijde valutareserves gedaald van rond de 70 procent in 2000 naar grofweg 55 à 58 procent in 2023-2024. Toch verloopt nog ongeveer de helft van alle internationale betalingen via de dollar, en zelfs meer als betalingen binnen de eurozone worden meegeteld. De munt is dus niet op instorten, maar haar overmacht brokkelt af.
Het tiijdperk Trump draagt daaraan bij. Door zij n grilligheid is niet zeker wat de dollar op termijn waard is. Dat vinden beleggers vervelend. Bovendien jaagt hij de schulden van de VS nog verder op. Dat kan ooit leiden tot betalinsgproblemen van de VS.
De econome Keyu Jin vat de nieuwe situatie treffend samen in Wired: "Vragen over de betrouwbaarheid van de Amerikaanse dollar verminderen de glans van wat ooit de wereldwijde handelsmunt was." Landen die bang zijn voor sancties of politieke druk zoeken alternatieven, van lokale valuta-deals tot digitale betaalsystemen.
Dalend_aandeel_van_de_dollar_in_wereldwijde_valutareserves_sinds_2000
Nieuwe alternatieven dienen zich aan
Centrale banken spreiden hun reserves richting "niet-traditionele" valuta's zoals de Australische en Canadese dollar en de Chinese renminbi.
China bouwt een eigen grensoverschrijdend betalingssysteem en meer handel wordt direct in yuan afgerekend.
Tegelijkertijd groeit het gebruik van regionale munten en zelfs stablecoins als neutrale betaalrails, wat de rol van de dollar als onmisbare schakel verder relativeert. De beweging is nog voorzichtig, maar markeert een overgang van een eenpolig dollarsysteem naar een meerlagig monetair landschap.
Wie zich verder wil verdiepen in deze verschuiving kan terecht bij analyses van het IMF over dollar‑dominantie en het essay van Keyu Jin in Wired over het einde van de alleenheerschappij van de dollar.

