Amerikaanse dollar verzwakt door toenemende 'Trumpcessie'-angst

Gisteren gingen de aandelenmarkten in de VS onderuit, vandaag daalt de dollar. Reden: de regering van Donald Trump schiet bijna dagelijkse in de eigen economische voet.

Allereerst de importheffingen. Trump werd verkozen boven Harris, omdat Biden en Harris er onvoldoende in waren geslaagd de inflatie terug te drukken. Maar nu gaat de inflatie vrijwel zeker stijgen. Amerikaanse importheffingen worden namelijk betaald door de Amerikaanse klanten. Dat zal het eerst zijn te merken aan producten die worden geïmporteerd en meteen in de winkels komen. De topman van supermarktgigant Target zei vandaag dat de prijzen in zijn winkels binnen enkele dagen zullen stijgen.

De Amerikaanse industrie voert ook veel halffabrikaten in. Een Amerikaanse auto bestaat voor een groot deel uit geïmporteerde onderdelen. Ook dat soort producten zal na een tijdje duurder worden.

Trump is er ook in een maand in geslaagd van oude vrienden vijanden te maken. In Canada is al een ware kopersstaking tegen producten uit de VS. In vele landen ter wereld gaat de verkoop van Tesla's met tientallen procenten omlaag.

De dollarindex, die de greenback volgt vergeleken met een mandje van rivaliserende valuta's, is vandaag met 0,44% gedaald, omdat traders verwachten dat een handelsoorlog de Amerikaanse inflatie zal opdrijven en de Amerikaanse economie zal schaden.

Het Atlanta Federal Reserve's GDPNow model schat nu dat het Amerikaanse BBP op jaarbasis zal krimpen met 2,8% in januari-maart, wat gelijk staat aan een daling van de activiteit met 0,7% op kwartaalbasis. Dat droeg gisteren bij aan de verliezen op Wall Street.

Er zijn in kringen van ondernemers ook andere zorgen: Trump en Musk hebben hevig gesnoeid in wetenschap en onderzoek. Juist de voorsprong daarin zorgde voor de economische voorsprong van America.